Sanremo: l'acquazzone di questa mattina provoca un allagamento sotto l'ospedale, intervento della Protezione Civile (Foto)

Protezione Civile Aib in azione, questa mattina nella zona dell'ospedale a Sanremo. Il forte acquazzone che si è abbattuto poco dopo le 9, infatti, ha creato un allagamento all'ingresso superiore del nosocomio matuziano.

Per questo è stato predisposto l'intervento degli uomini della Protezione Civile che stanno regolando anche il traffico per evitare problemi agli automobilisti. Fortunatamente non si registrano particolari danni ed anche lo scarso movimento attorno all'ospedale non crea problemi alla circolazione.