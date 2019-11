Sanremo: forti piogge e vento quest'oggi, resterà chiuso il cimitero monumentale della Foce

"Viste le piogge copiose e persistenti della notte e previsto un forte vento nella giornata di oggi, il Comune ha ritenuto di non concedere una deroga alla chiusura in allerta gialla del cimitero monumentale della Foce come fatto ieri, che pertanto oggi rimarrà chiuso per motivi di sicurezza".



Lo afferma l'amministrazione comunale di Sanremo ribadendo la chiusura del cimitero della Foce nonostante l'allerta gialla. Il camposanto era rimasto chiuso anche nelle prime ore della mattinata di ieri, sollevando le polemiche di alcuni cittadini.