Maltempo: una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco. Estratti due giovani rimasti bloccati in auto al sottopasso del Morgana

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Imperia a causa del maltempo che sta colpendo la nostra provincia. Dalle 4 sono oltre venti gli interventi, di cui alcuni ancora in corso.



Il più rilevante ha visto gli uomini del comando di Sanremo impegnati nel soccorrere due persone rimaste intrappolate all'interno della propria auto nel sottopassaggio che si trova nei pressi della discoteca Morgana in via del Castillo.



Fortunatamente i due non sono rimasti feriti. Altri interventi hanno riguardato il ventimigliese e il dianese. Si tratta soprattutto di alberi caduti o locali e cantine allagate.