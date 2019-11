Maltempo sul ponente: terminate le precipitazioni, tutti i dati con il 'picco' a Diano Marina con 110 mm

Sono praticamente terminate in tutta la provincia le precipitazioni che hanno colpito a ‘macchia di leopardo’ in diverse zone, provocando anche danni con frane e piccoli smottamenti, con quello più grave a Sanremo, in strada Valloni Tasciaire (QUI).

La città più colpita della nostra provincia, dall’inizio della perturbazione di ieri alle 13.30 di oggi è stata Diano Marina con oltre 110 millimetri di pioggia ma altre 4 località dove sono poste le centraline dell’Arpal hanno superato quota 100 e sono: Seborga 105, Sanremo 104,8, Cipressa 102,8 e Dolcedo 101,2. Poco lontane anche: Imperia con 99,6, Ventimiglia 96,6, Ceriana 94,2 e Pontedassio 94.

Precipitazioni inferiori, seppur considerevoli a: Dolceacqua 69,6, Montalto 64,8, Rocchetta Nervina 63,2, Castelvittorio 63, Pigna 62,4, Bajardo 61,6, Triora e Montegrosso Pian Latte 57,8, Airole 56,2, Borgomaro, Apricale 48,6, Carpasio 43, Colle di Nava 42,4, Pieve di Teco 37,2.

Gli acquazzoni più forti, con il calcolo dei millimetri in un’ora hanno visto maggiormente colpita Seborga con 46,6 (ovviamente questa notte intorno alle 4), seguita da Ventimiglia con 41,4, Diano Marina con 40,8, Sanremo con 39,4, Ceriana e Dolcedo con 37,8, Dolceacqua con 35,4, Ventimiglia 35,2, Cipressa 30,4.

Precipitazioni sicuramente importanti in questo weekend ed ora, purtroppo, dobbiamo attenderci un paio di giorni di forte vento da Libeccio con mareggiate che, secondo i previsori del tempo saranno particolarmente intense. Il consiglio è ovviamente quello di rinforzare gli ormeggi per chi ha imbarcazioni nei porti e, in particolare, evitare di fare gli ‘eroi’ per foto particolarmente emozionanti vicino al mare.

La situazione verrà ovviamente monitorata dalle Capitanerie di Porto e dai Comuni. Quasi certamente, nel corso della mareggiata verranno chiuse le darsene degli approdi ma, in particolare, ci auguriamo di non dovere assistere a danni e disastri come lo scorso anno, purtroppo ancora nei nostri occhi.