Maltempo di stanotte: tra i 60 e 70 mm di pioggia in due ore, il picco a Dolcedo. Allerta gialla fino al pomeriggio (Foto)

Violenti temporali ed acquazzoni molto forti si sono registrati questa notte sulla nostra provincia, per il progressivo sviluppo di un sistema temporalesco organizzato che dall'imperiese si è poi esteso verso il centro della regione.

Al suo interno una linea temporalesca che ha lambito la riviera di Ponente. Intensità di pioggia molto forti sui 5 minuti (12.4 mm a Ceriana), con massima oraria di 46,6 a Seborga. Tuoni e fulmini hanno scosso la provincia tra le 3 e le 5 di questa notte, con alcuni danni che riportiamo QUI. I venti sono stati deboli settentrionali sul Centro-Ponente.

Il ‘picco’ massimo della notte, per quanto riguarda le precipitazioni, si è registrato a Dolcedo, nell’immediato entroterra di Imperia, dove sono scesi 90 millimetri di pioggia (62 tra le 3 e le 6). Quindi Seborga con 84 millimetri (44 tra le 4 e le 5) e Sanremo con 82 (60 tra le 3 e le 6). A seguire troviamo Ceriana ed Imperia con 76 millimetri (la prima con 50 mm e la seconda con 48, tra le 3 e le 5). Poi Ventimiglia con 74 (35 dalle 4 alle 5), Dolceacqua 55 (27), Rocchetta Nervina 53 (29), Montalto 52 (26), Pigna 50, Castelvittorio 49 (20), Bajardo 48 (20), Airole 48 (23), Montegrosso Pian Latte 44, Triora 41 (16), Apricale 38 (13), Carpasio 34, Col di Nava 30, Pieve di Teco 28.

Al momento si registrano modesti innalzamenti nelle sezioni strumentate degli idrometri della zona di Ponente, ma nessun problema per i corsi d’acqua, costantemente monitorati dall’Arpal, che sono rimasti sotto i livelli di guardia. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio era risalito fino a 0,05 ma ora è nuovamente negativo a quota -0,02, ovviamente molto al di sotto dei livelli di guardia (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Il torrente Argentina è salito nel corso della notte: a Montalto è a quota a 2,22 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 1,41 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’).

Il torrente Armea, salito nella notte fino a 0,58, è ora a 0,54 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,54 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya è: ad Airole a quota 1,62 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,19 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Le temperature minime di questa notte sono scese un po’ ovunque rispetto ai giorni scorsi ed hanno visto la più bassa come sempre a Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare) con 4,3 gradi, seguita da: Colle di Nava 6,1, Pigna 7,5, Apricale 8,1, Carpasio 8,4, Ceriana 9,4, Triora 9,9, Pontedassio 10,2, Pornassio 10,2, Ranzo e Castelvittorio 11,2, Seborga 11,6, Pieve di Teco 11,7, Ventimiglia e Dolcedo 12, Borgomaro 12,2, Rocchetta Nervina, Diano Castello e Dolceacqua 12,5, Cipressa 12,7, Ventimiglia ed Imperia 12,9, Airole 13,3, Sanremo 13,5.

Per quanto riguarda la previsione, la linea temporalesca è ancora presente sulla nostra provincia e nuove precipitazioni potrebbero verificarsi nelle prossime ore, almeno fino al primo pomeriggio. Temporali si potranno registrare ancora in diverse zone dell’estremo ponente e, proprio per questo, l’allerta ‘giallo’ rimarrà attivo fino alle 18 di oggi.