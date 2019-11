Imperia: anche il capoluogo colpito dalle forti piogge della scorsa notte, strade allagate e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco (foto)

Anche nel capoluogo si sono registrati alcuni danni, fortunatamente lievi, per il nubifragio che sta colpendo la provincia di Imperia dalla scorsa notte. In via Caboto, alla marina, è esplosa la pavimentazione con circa venti centimetri d'acqua che si è riversata su via Pirinoli.



Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Allagamenti anche in viale Matteotti, nei pressi del catasto e nella zona dell'ospedale.



Dall'inizio della perturbazione sono 76 i millimetri di pioggia scesi. L'allerta emanata dall'Arpal rimane gialla fino a questo pomeriggio alle 18.



Per quanto riguarda la previsione, la linea temporalesca è ancora presente sulla nostra provincia e nuove precipitazioni potrebbero verificarsi nelle prossime ore, almeno fino al primo pomeriggio. Temporali si potranno registrare ancora in diverse zone dell’estremo ponente.