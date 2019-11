Diano Marina: disagi per il maltempo, allagati strade, tombini e cantine (foto)

Diano Marina è stata una delle città maggiormente colpite dal maltempo che imperversa dalla scorsa notte in provincia. La Polizia Municipale e la Protezione Civile sono all'opera da questa mattina alle 5.30. Tra le principali criticità riscontrate, allagamenti agli scantinati e ad alcune zone della città. Disagi sono stati causati anche dall'esplosione di alcuni tombini.



La viabilità non ha subito rallentamenti e non si segnalano danni alle infrastrutture.