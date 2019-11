Sanremo: Larry Camarda tra i protagonisti del Lucca Comics con il suo "Uansciot", l'intervista al disegnatore matuziano

A Lucca Comics & Games abbiamo trovato anche un sanremese tra i tantissimi artisti del fumetto presenti: Larry Camarda. Anche se qui è di casa, prima come appassionato ed oggi come disegnatore, mette sempre un po' di orgoglio trovare un rappresentante della riviera dei fiori sul palcoscenico italiano per eccellenza quando si parla della nona arte.





Per avere un'idea della dimensione della grande macchina che muove questo evento, tra il 30 ottobre ed oggi, il 3 novembre, ultimo giorno, su Lucca sono stati acquistati in totale oltre 262mila biglietti. Un dato che indica i paganti ed a cui vanno aggiunti gli espositori, gli artisti, le maestranze, i rappresentanti dei media e tanti altri addetti ai lavori che gravitano intorno a questa manifestazione. Un mercato con numeri importanti che ogni anno attira sempre più persone: un pubblico eterogeneo che accomuna tanto i giovani quanto gli adulti. Un evento anche per famiglie.



Qui a Lucca Comics, Camarda è stato ospitato presso lo spazio espositivo di Venere Comics all'interno della Chiesa dell'Annunziata dei Servi. Una location suggestiva dove il sanremese ha portato molte delle sue produzioni, rivisitazioni e mashup viste in questi anni che uniscono i personaggi del fumetto con i miti della musica, il tutto nella cornice offerta dalle più famose copertine. Un'originalità ed un talento che hanno dato all'artista sanremese la possibilità di collaborare con la prestigiosa Little Nemo Art Gallery di Torino e che oggi lo portano come ospite nelle più importanti fiere dedicate al mondo del fumetto.



In questi giorni, durante la fiera toscana Camarda ha portato un personaggio misterioso per una storia altrettanto misteriosa, stiamo parlando di “Uansciot”. Si tratta di un progetto nato in collaborazione con il disegnatore Sudario Brando e lo sceneggiatore Luca Franceschini che sarà dato alla pubblicazione nel 2020.



Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui per farci raccontare un po' questo evento:“Io vengo qui fin dagli anni '80 come compratore ed appassionato di fumetto però da quattro anni sono qui come professionista perchè è iniziata la mia carriera in tarda età di disegnatore e quindi sono a Lucca per lavoro. - ci racconta Larry Camarda - Quest'anno abbiamo portato una stampa a tiratura limitata di Uansciot che firmiamo con gli altri due autori Sudario Brando e Luca Franceschini. E' una creatura inventata da me. L'albo uscirà il prossimo anno. E' un'avventura di mistero, intrigo, suspence e fantastico. Uansciot è un personaggio che si muove in una storia ambientata nel 1955. Un personaggio che ce ne farà vedere delle belle” .



“Lucca Comics cresce sempre di più. - prosegue Camarda - Ci sono sempre più ragazzi che vengono attirati, spiacevolmente non tanto dal fumetto quanto dai giochi di ruolo, dai games, dal cinema. Lucca è la più grande manifestazione italiana del fumetto e anche forse in Europa si contende uno dei primati. Mi fa molto piacere essere qui. Quando sarà il momento presenterò 'Uansciot' anche a Sanremo perchè è la mia casa e quindi alla famiglia presenteremo questo nuovo bambino che verrà”.