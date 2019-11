Per l'imperiese Sara Rodolao, Premio Speciale della Giuria al 36° concorso letterario 'Candia il Gioiello'

Domenica 17 novembre si svolgerà a Massa, presso la sede del Club Culturale Giovello, la cerimonia di premiazione degli autori partecipanti al Premio Letterario "Candia il Gioiello", organizzato col patrocinio della Regione Toscana, della provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa, giunto alla 36° edizione 2019. Alla poetessa imperiese Sara Rodolao, per un suo componimento poetico, è stato conferito il Premio Speciale della Giuria. La manifestazione farà seguito al convivio presso la sede dell'Organizzazione, in via San Lorenzo 12- Romagnano (Massa)