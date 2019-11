Filippo Alborno: nato a Monaco ma cresciuto a Sanremo, nuovo punto di riferimento del mercato discografico giovanile?

Classe 2000, nato a Montecarlo e cresciuto a Sanremo, Filippo, manager e produttore esecutivo immerso nel mondo della musica, con un seguito tuttora di oltre diecimila persone su Instagram, si appresta a diventare una delle personalità più rilevanti all’interno del mercato discografico giovanile nazionale.

L’album di esordio “Thirst for Love” di Matt Lecler, di cui Filippo Alborno è manager e produttore esecutivo, ha raggiunto 150 piattaforme discografiche e ben 25 nazioni diverse. A breve uscirà il nuovo singolo di Matt chiamato “Stop N Say”, un esperimento musicale che sintetizza in un connubio molto equilibrato l’acoustic pop anni ‘60 e i generi di tendenza dei nostri giorni come l’indie e l’EDM.

Dopo aver ingaggiato tre produttori e dj emergenti- “Bitwa”, “Alex Frenz” e “Nova”- Filippo ha finalizzato un accordo di collaborazione con i rapper liguri “Dabliu” e “Ciro”, di cui verranno a breve annunciati i nuovi album.

Ma non è finita qui perche fonti certe ci riferiscono che Alborno sia in trattativa con altri 10 giovani artisti italiani fra cui i noti produttori liguri “Odeon music”. Così facendo si materializzerebbe l’obiettivo iniziale che ha spinto Filippo ad entrare nel mercato discografico: creare una comunità di giovani artisti dotati di grande talento, i quali lavorando talvolta congiuntamente si supportino l’uno con l’altro in modo da intraprendere con più efficacia e preparazione la loro scalata verso il successo.

Un progetto innovativo con grandi potenzialità; insomma l’impressione generale è che sentiremo parlare ancora molto di questo giovane e promettente manager!