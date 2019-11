Sanremo: Natale si avvicina, i quartieri si organizzano per integrare le decorazioni del Comune. A San Martino torna l’idea della donazione

Il Comune investirà ben 150 mila euro nelle decorazioni natalizie, anche grazie alla collaborazione con il Casinò, ma nei quartieri ci si organizza per integrare gli abbellimenti e dare quel tocco in più.

E così in queste settimane, mentre scorre il conto alla rovescia verso Natale, si portano avanti i vari progetti per fare in modo che ogni angolo di Sanremo possa vivere le feste con lo spirito giusto. Nel quartiere di San Martino, sempre molto organizzato, si confermerà l’iniziativa per la donazione delle decorazioni, da inizio dicembre chiunque potrà portare nei negozi del quartiere gli addobbi che desidera donare alla collettività e, l’8 dicembre, si inizierà con l’installazione all’asilo e alle scuole elementari alla presenza di Babbo Natale e del suo elfo.

Iniziata l’organizzazione anche alla Foce dove si punta a un coordinamento con il Comune per fare in modo che i negozianti possano installare luminarie e decorazioni sullo stesso stile per dare un giusto senso di appartenenza e omogeneità. E poi, in giro per Sanremo, sono sempre molti i comitati e le organizzazioni locali che si muovono per fare in modo che la città sia sempre abbellita per le feste. Il Comune, insieme al Casinò, fa sempre la propria parte, ma anche i cittadini sanno come si fa.