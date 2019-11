Sanremo: al Tavolo del Turismo si discute il nodo della promozione, Sindoni “Dalla Tassa di Soggiorno fondi importanti, non solo carta e web ma anche eventi nelle grandi città” (Video)

Ormai il concetto è chiaro: l’obiettivo primario dell’amministrazione Biancheri-bis è la promozione turistica. Ne ha fatto quasi una bandiera l’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni il quale non perde occasione per ricordare come il suo lavoro e quello degli uffici sia improntato principalmente a promuovere la destinazione Sanremo.

A questo scopo risulteranno utili proventi della Tassa di Soggiorno (Sanremo ha incassato circa 450 mila euro da giugno a settembre), il 60% dei quali devono proprio essere investiti in promozione, come stabilito dalla legge regionale.

“Il contributo della Tassa di Soggiorno è fondamentale perché io avrei potuto concludere anche le manifestazioni natalizie, ma è importante promuoverle - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni - al Tavolo del Turismo abbiamo affrontato la questione promozionale, oltre all’attività cartacea e online ci saranno anche eventi in città come Milano, Torino o Cuneo”.

In merito alle manifestazioni natalizie, infine, Sindoni ha spiegato: “Stiamo lavorando per organizzare un qualcosa che speriamo possa piacere, è un impegno faticoso stilare un calendario giorno per giorno tra le piazze e le vie per assaporare Sanremo città della musica. Ci piacerebbe vendere un pacchetto che non sia la Festa della Città, ma chi viene a Sanremo deve essere sempre accompagnato dalla musica. Il Casinò è stato un partner fondamentale non per un singolo evento, ma per un calendario ‘spalmato’ che coinvolga anche il mondo dello sport. Ora stiamo pensando alla promozione”.