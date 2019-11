Ventimiglia: il Consigliere comunale Giovanni Ballestra ricorda la città dei bei tempi "Oggi non esiste più!"

“C'era una volta una città al confine tra Italia e Francia, una città dall'economia fiorente fatta di scambi commerciali,negozi con professionalità e merci di qualità, una città fatta di gente che piegando la schiena trovava soddisfazione economica nel lavorare e curare il territorio con la floricoltura. C'era gente che ogni giorno sempre con molto sudore e fatica passava il confine e a fine mese portava a casa stipendi interessanti, c'era uno Stato presente con l'attività della dogana e un settore di spedizionieri che davano posti di lavoro, un mercato settimanale ogni venerdì che rappresentava un'eccellenza mondiale per scelta quantitativa e qualitativa”.

Sono le parole di Giovanni Ballestra, Consigliere comunale ed ex Assessore Provinciale, che commenta il momento storico della sua Ventimiglia. “Questa città non esiste più – prosegue Ballestra - oggi siamo più fortunati, abbiamo il commercio on line che ci serve sino all'uscio di casa nostra, non dobbiamo nemmeno più lavorare la terra, i fiori arrivano da ovunque a prezzi stracciati, i frontalieri che avevano guadagnato già troppo devono pagare le tasse ed accontentarsi di molto meno e allo Stato di chi entra ed esce dal nostro territorio non imposta più nulla. Impostiamo milioni di spazzatura sotto forma di merce tutto sintetico e plastiche di ogni genere poi ci scandalizziamo per il sacchetto. Mah!”

“Il venerdì è una pena unica – termina Ballestra - con un mercato ormai in mano a chi vende solo merce di bassissimo valore e spesso usata. Bene, questa è la Ventimiglia che vi piace: anarchia totale, mendicanti ovunque, gente che va e che viene senza ne arte ne parte. Questo è un momento drammatico, al quale non so quanti riusciranno a sopravvivere con la schiena dritta, ma è nostro dovere provarci”.