Felici e Veloci: le nuove (video)ricette di Fata Zucchina. Oggi prepariamo la peramellata

Novembre ha il suo frutto: la pera! Se poi amiamo il combo con il formaggio, la #Peramellata é la merenda irrinunciabile per un pieno gourmet di #calcio e #potassio.

Pera Williams rossa, Primosale e caramello salato per gustare la #Peramellata, la merenda #SuperPower per energizzare i pomeriggi di studio, sport o lavoro con un piacere #dolcesalato pronto da mordere! Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell’Emilia Romagna IGP nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna (mantenere carattere più piccolo) VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=rCwQ4iBGP1w

INGREDIENTI Tempo di preparazione: 10 minuti

Ingredienti per 4 persone 400 g di pera Williams rossa 120 g di Primosale 40 g di zucchero bianco 1 cucchiaio di burro Sale qb PREPARAZIONE Lavate bene le pere e affettatele nel senso della lunghezza creando strisce della larghezza di circa 2 centimetri e mantenendo la buccia Tagliate il Primosale a cubetti Fate caramellare lo zucchero a fuoco dolce in un pentolino antiaderente senza mescolare Quando lo zucchero sarà diventato bruno, spegnete e unitevi il burro e il sale Posizionate i cubetti di formaggio sulle fette di pera quindi versate il caramello salato lasciando raffreddare IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA La Peramellata è ricca di calcio e proteine ma anche delle fibre che provengono dall’abbinamento con la pera, limitando così l’assorbimento di grassi e zuccheri senza togliere la carica di questa SUPER MERENDA. Un piacere “ready to eat”, pronto da mordere e generoso non solo di fibre ma anche di sali minerali, grazie alla buccia delle pera (da lavare bene per poter godere in tutta tranquillità di tutto il suo apporto).

Redazione

