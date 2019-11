Imperia: a 'OliOliva' la presentazione del volume “ArsOlearia”, evento dedicato alla produzione del Ponente

Sabato prossimo, dalle 18, durante 'OliOliva' il Comitato San Maurizio, ente organizzativo del Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia, ha in programma la presentazione del volume “ArsOlearia”, testo che racchiude gli atti del convegno internazionale di studi “Olivo e olio in Liguria e nella Regione Mediterranea dal Medioevo ai giorni nostri”. L'evento dedicato all'olio in prevalenza del ponente ligure e della provincia di Imperia offrirà un panorama di storia gloriosa della nostra città legata alla produzione e al commercio oleario.



L'organizzazione del festival ha ritenuto importante riproporre la presentazione tenutasi già in maggio alla Fiera del Libro, anche in questo contesto dedicato al settore ed esportare cultura con i preziosi studi curati dagli autori Littardi e Carassale.