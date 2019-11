Con la festa di Halloween salutiamo l'autunno e diamo il benvenuto all’inverno: ecco le nostre proposte per questo weekend

Ci troviamo di fronte ad un weekend di passaggio con un meteo non del tutto favorevole e con alle spalle le festività dei Santi e dei Defunti. Anche se la Notte più paurosa dell’anno è passata, gli eventi di questo primo fine settimana di novembre sono ancora sotto l’ala di Halloween, ma non mancano escursioni e visite guidate e per chi resta in città spettacoli teatrali e musicali. Iniziamo da questi ultimi.

Spettacoli teatrali & presentazione libri



Un’esperienza di Horror estremo si potrà ancora vivere quest’oggi a Villa Grock di Imperia (via Fanny Roncati) con l’evento denominato ‘Presenze Oscure - l'evento horror dell'anno!’. Si tratta di una prova giocata quasi interamente nell’oscurità. I partecipanti saranno coinvolti in momenti particolarmente intensi, in cui sperimenteranno paura profonda e disperato terrore. Sangue freddo e mente lucida saranno le uniche armi contro l’incubo. Tre gli appuntamenti nella giornata: 19.00, 21.00 e 23.00 (più info).



Per rimanere in tema di incantesimi questa sera il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà un coinvolgente spettacolo di magia dal titolo ‘Master of Magic - Dreamagic’ condotto da un ospite d’eccezione: Walter Rolfo. Si tratta di uno straordinario appuntamento, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine tra sogno e realtà, mistero e arte magica con quel tocco di professionalità d’Autore, che rende ogni esibizione diversa e al tempo stesso unica (più info).

Sempre questa sera, sabato 2 novembre, al teatro Ariston di Sanremo va in scena ‘Cenerentola’: balletto in due atti su musica di Gioachino Rossini, messo in scena dal Balletto di Milano. Una produzione che ha ricevuto riconoscimenti internazionali tra cui il ‘Gold Critics Award’ e ovunque ha riscosso incredibili successi di pubblico e critica. Dopo il grandioso e trionfale tour in Russia, la città dei fiori è la prima tappa italiana del nuovo tour della Compagnia milanese. L'abile regia e coreografia di Giorgio Madia è ricca di coups de théâtre e tante trovate che stupiscono e divertono (più info).

Questa sera, sabato 2 novembre, alle ore 21.15, presso la Chiesa di Terrasanta di Bordighera, si renderà omaggio ai defunti con il ‘Requiem di Mozart’. Si tratta di un concerto per orchestra, coro e solisti, che vedrà insieme l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ed il Coro Filarmonico Musica Nova. Si esibiranno: la soprano Liliana Aiera, la mezzosoprano Mara Gaudenzi, il tenore. Michael Alfonsi, il basso: Sergei Morozov. Per la serata interverrà come direttore il Maestro Giancarlo De Lorenzo.

Per gli amanti del dialetto proponiamo una rappresentazione teatrale in programma questa sera presso il Teatro Concordia del Comune di Diano Castello. Si tratta della commedia brillante in vernacolo dal titolo ‘Navigandu senza l’aiga…’ messa in scena dalla compagnia teatrale ‘Riemughe Surve’ di Montalto Ligure: una parodia molto leggera e divertente del mondo moderno dove tante persone, giovani e meno giovani, si appassionano viaggiando nel mondo virtuale di Internet e si estraniano dalla vita reale (più info).

‘Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza’ è il titolo del libro di Carlo Piano, scritto a quattro mani con il padre Renzo Piano, che sarà presentato sabato pomeriggio al M.A.C.I., Museo Arte Contemporanea a Villa Faravelli di Imperia. Comincia un giorno di fine estate al porto di Genova il lungo viaggio per mare di Renzo Piano e suo figlio Carlo. A guidarli è un desiderio ancestrale: come molti esploratori prima di loro, salpare e prendere il largo alla ricerca di Atlantide.

Lo Spazio di via Santa Lucia ad Imperia ospiterà domani pomeriggio (domenica, ore 16), un concerto del Liceo Musicale ‘Giordano Bruno’ di Albenga reduce da una tournée in Germania.

Passeggiate & escursioni

Fino al 3 novembre il Comune e la Pro Loco di Rezzo mettono in campo la prima edizione di ‘Vivi la Valle: un weekend alla scoperta della Valle della Giara’ per vivere appieno i colori e la magia dell’autunno fra i suggestivi borghi di Rezzo, Lavina e Cènova. Moltissime saranno le tematiche coinvolte nella manifestazione: l’arte e la fotografia, lo sport, la cultura (il programma a questo link).

Domani, domenica 3 novembre, l’Associazione Monesi Young si affiancherà alle suggestioni e al mistero di Halloween con un’escursione sulle tracce del lupo, lungo l’anello del Monte Fronté. L’escursione parte da San Bernardo di Mendatica fino a raggiungere la margheria Garlenda. Da qui si sale verso la Golletta di Garlenda proseguendo in cresta fino al monte Frontè. Dal m. Frontè si scende lungo la Via Marenca seguendo la linea di costa per arrivare al colle del Garezzo. Infine rientro a San Bernardo di Mendatica percorrendo la strada ex militare in costa al monte Frontè (più info).

L’associazione Ponente Experience propone per domenica un’escursione ad anello in una delle conche più belle e suggestive del Parco Naturale del Marguareis in un’area protetta di rara bellezza. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al Colle di Nava oppure alle ore 10.00 a Chiusa Pesio (info)

A Pornassio domenica torna ‘La Festa della Vendemmia’ giunta alla seconda edizione. Con il supporto dell’Associazione Sommelier AIS si potranno scoprire i vigneti del territorio, osservare le lavorazioni dell’uva e degustare i migliori vini qui prodotti (info).



Per conoscere con esattezza orari e luoghi degli eventi proposti e visionarne altri consultare l'Agenda Manifestazioni.