Sanremo: nonostante l'allerta gialla il cimitero monumentale della Foce è rimasto chiuso nelle prime ore della mattinata

Brutta sorpresa questa mattina, giorno della commemorazione dei defunti per i cittadini che si sono recati di buonora al cimitero monumentale di Sanremo. Per decisione degli uffici comunali, il camposanto è rimasto chiuso, nonostante con allerta gialla non sia prevista la chiusura né da ordinanza comunale, né per volere della protezione civile. I cimiteri, per prassi sono chiusi con allerta arancione o rossa.



Il motivo, come già accaduto altre volte, è dovuto ai lavori all'interno del cimitero e a questioni di sicurezza.



Tuttavia, dopo un summit tra i dirigenti del settore cimiteri e l'Assessore competente Costanza Pirero è stato deciso di riaprire al pubblico il campo santo.