Sanremo: cacciato da un locale perché ubriaco si scaglia contro le auto in sosta, denunciato 35enne albanese

La notte del 24 ottobre in zona Borgo un uomo è stato allontanato da un night club dove stava trascorrendo la serata perché, sotto l’effetto dell’alcol e/o sostanze stupefacenti, stava continuando a molestare e infastidire gli altri avventori e i dipendenti. Uscito dal locale, l'uomo ha iniziato a inveire contro i presenti tanto che alcuni hanno chiamato il 112.

Sul posto si è presentata una pattuglia della Polizia, ma l'uomo si era già allontanato. Agli agenti, quindi, non è restato altro da fare se non raccogliere tutti gli elementi in base alle testimonianze dei presenti.

Il giorno dopo, però, alcuni residenti si sono presentati in Commissariato per denunciare danneggiamenti alle auto posteggiate proprio nella zona vicino al locale: righe, segni sulla carrozzeria e specchietti rotti.

Grazie alle testimonianze raccolte e all'attività di indagine, i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto denunciando così l'uomo, un 35enne albanese, per il reato di danneggiamento aggravato.