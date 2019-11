Ventimiglia: decollato il grande appalto per i servizi per i rifiuti del comprensorio intemelio, scadenza a febbraio 2020

Il grande appalto per i servizi di raccolta, spiazzamento e trasporto dei rifiuti urbani è decollato. Giovedì scorso è stato trasmesso il bando di gara elettronico alla Gazzetta ufficiale delle comunità europee e quello alla Gazzetta nazionale per la pubblicazione in ambito europeo e nazionale, da parte dell’ufficio gare e contratti del Comune di Ventimiglia, capofila dei 18 comuni del comprensorio interessati.

Non appena pubblicato il bando, seguirà la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sulla piattaforma telematica del Comune di Ventimiglia che opera anche come committenza unica centrale, CUC. La scadenza della presentazione delle offerte è prevista nel bando per venerdì 14 febbraio prossimo, alle 13. La prima seduta pubblica del seggio di gara CUC sarà martedì 18 febbraio dalle 9.30 in avanti.