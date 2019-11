Ventimiglia: approvato lo studio tecnico per i lavori ai marciapiedi di via Cavour, via Ruffini, via Roma e via Repubblica

Il Sindaco Gaetano Scullino lo ha detto fin dall’inizio della campagna elettorale: “Dobbiamo pensare alle grandi opere ed al futuro, ma servono anche interventi nell’immediato per il benessere ed ilo buon vivere dei cittadini”.

E così, tra le ‘piccole cose’ che il primo cittadino e la sua Amministrazione vogliono da subito, ci sono anche i lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi della città di confine. Proprio per questo la Giunta ha da poco approvato gli interventi ai marciapiedi di via Cavour, via Ruffini, via Roma e via Repubblica.

Sul piano logistico si tratta di due interventi distinti, per un totale di circa 270mila euro in due stralci da 150mila e 117mila. Al momento la Giunta ha approvato il progetto in linea tecnica ed ora, invece, il Comune si muoverà alla ricerca delle fonti di finanziamento dei lavori ma anche per lo studio di fattibilità economica.