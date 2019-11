Santo Stefano al mare: gli alunni della scuola primaria realizzano una corona di alloro per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola Primaria di Santo Stefano al Mare, domenica 3 novembre, alla presenza del Parroco, del Sindaco, degli amministratori e dei genitori, si recheranno presso il Monumento ai Caduti per commemorare quanti hanno perso la vita per la nostra patria e per onorare gli uomini forti e coraggiosi che, nei vari corpi delle forze armate, si adoperano per garantire a tutti noi un paese libero e democratico.

Con l’aiuto delle loro insegnanti hanno realizzato una corona di alloro e una ghirlanda di bandierine colorate che posizioneranno sul monumento. Seguirà la recita di alcuni brani tratti dalla lettera che un soldato ha indirizzato alla propria famiglia e infine si esibiranno in alcuni canti patriottici che animeranno la manifestazione.

"La scuola ha il grande compito di istruire i bambini sulla storia che li ha preceduti affinchè comprendano che il loro presente è frutto di un passato costruito sui sacrifici, sulle sofferenze e sulle perdite patite dai nostri predecessori e che deve essere tutelato per la costruzione di un futuro di pace e condivisione, che è ciò che ci garantiscono gli uomini delle nostre forze Armate ai quali va il nostro più sentito e sincero ringraziamento" commentano gli amministratori del comune di Santo Stefano e la scuola, in una collaborazione congiunta.