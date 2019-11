Sanremo: sembra impossibile evitare la rescissione del contratto, l'apertura del Palasalute non prima di un anno e mezzo

Da tempo si parla del futuro del Palasalute di via San Francesco a Sanremo, fermo con le ‘quattro frecce’ e che tra l’altro ha fatto anche storcere un po’ il naso per i suoi colori sulle facciate. Ma, quando sarà finalmente fruibile per il pubblico?

Al momento è difficile a dirsi visto che, nonostante sull’importo totale di circa 10 milioni di lavori rimangano circa 500mila euro di interventi (tra cui gli ascensori e le finiture), la situazione non si sta sbloccando a causa del fallimento dell’azienda che si era aggiudicata il bando.

L’Asl 1 Imperiese, dal canto suo ha tentato diverse strade per evitare la rescissione del contratto dopo il fallimento. La prima era quella del concordato preventivo con la stessa, in modo da permettere la conclusione degli interventi, ma che il tribunale di Viterbo ha bocciato, dichiarando il fallimento. Quindi la seconda ipotesi, sempre prevista dalla procedura fallimentare: la cessione ai subappaltatori che però è stata bocciata dal tribunale. Ora, entro fine novembre verrà presa una decisione definitiva con la rescissione del contratto dopo un terzo tentativo che, quasi sicuramente andrà a vuoto.

Purtroppo, però, con la rescissione del contratto alla quale l’Asl non voleva arrivare, i tempi si allungheranno ulteriormente e, nella migliore delle ipotesi, il taglio del nastro potrà avvenire non prima di un anno e mezzo. Questo perché si deve fare una nuova gara per il completamento dei lavori, anche perché il secondo arrivato alla prima gara, non accetterebbe sicuramente di fare interventi pari al 5% dell’intero bando. Dovranno quindi essere individuate le ditte che, se non saranno le stesse, dovranno certificare i lavori daccapo.

“Volevamo evitare la rescissione del contratto – ci ha detto in merito il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli – e le abbiamo provate davvero tutte. Questo per evitare lungaggini e costi in più. Purtroppo però, a meno di un miracolo dell’ultimo momento, saremo probabilmente costretti a procedere con la rescissione del contratto”.

Se si arriverà a questo la procedura si potrà fare in due mesi, quindi una gara, 6 mesi per il bando e altrettanti per i lavori. Un anno e mezzo se non ci saranno intoppi ulteriori mentre, se si fosse riusciti in modo diverso, la faccenda si poteva risolvere in due mesi. Purtroppo, come capita anche in altri casi, la procedura fallimentare delle ditte non tutela certo le pubbliche amministrazioni. Basterebbe infatti che la normativa concedesse la possibilità di affidare i lavori ai subappaltatori e la procedura del Palasalute matuziano sarebbe stata decisamente più spedita.