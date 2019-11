Pontedassio: per la festa di Halloween in Comune, l'antro di streghe, scheletri e folletti (foto)

Tanti bambini con travestimenti “paurosi” hanno animato i locali del comune di Pontedassio giovedì pomeriggio per festeggiare in allegria Halloween. Tra un dolcetto e uno scherzetto i bimbi hanno giocato nel cortile e nelle stanze a piano terra, messe a loro disposizone dall'amministrazione.



Una location davvero suggestiva e “spaventevole” grazie agli allestimenti degni di una vera e propria scenografia da film horror inventati dalle menti creative di Sarah Andor, Marianna Anassarette e Lorena Verda, aiutate dalle mamme dell'associazione I Matetti in ciàssa, di cui anche loro fanno parte. Con la Jack-o'-lantern ciondolante nelle mani l'assessore Benedetta Papone è stata avvistata tra i bambini, insieme alla presidente dei Matetti in ciàssa Michela Astori: entrambe hanno espresso grande soddisfazione per la simpatica e spettrale inizativa. I bambini danno a tutti appuntamento al prossimo Halloween.