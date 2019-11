Imperia: si sono svolte le celebrazioni in commemorazione dei defunti (foto)

Come ogni anno si sono svolte le celebrazioni in commemorazione dei defunti.



Questa mattina il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, insieme al Prefetto Alberto Intini, al presidente della Provincia Domenico Abbo, al presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e alle autorità civili, militari e religiose, hanno visitato i cimiteri di Oneglia e Porto Maurizio e hanno reso omaggio ai caduti davanti alla lapide in viale Matteotti.