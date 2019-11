Il mare che unisce: le triglie liguri tra i prodotti più richiesti anche al mercato di Cagliari

Quando si parla di alimenti ittici di qualità non si può non citare il mercato civico di San Benedetto a Cagliari: 8000 mq calpestabili, fra i primi in Europa sia per dimensioni che per qualità. Parlando di pesce si scopre inoltre che se in Sardegna se il pesce locale raggiunge l'80% delle vendite, anche lo scambio con la Liguria è ottimo.

“Talvolta esportiamo i nostri pesci e spesso accade il contrario, in una sorta di cooperazione tra 'mare ligure e sardo'. Sul nostro banco abbiamo le triglie liguri da scoglio, in particolare il nostro pescato arriva da Genova su richiesta dei clienti. Un ottimo metodo per mangiare a miglio zero ma anche ad ampio raggio tutto quello che è made in Italy e soprattutto di qualità” spiega in questa intervista di Renata Cantamessa il proprietario del banco Masterfish.

La legge primaria è buono ma fresco “per la tipologia di prodotto che abbiamo e per la diversità dei mari, c'è uno scambio culturale apprezzato sia dai sardi che dai liguri. Il pesce fresco arriva e parte in un giorno, pronto da mangiare". Piccola curiosità: in questo 2019 dalle condizioni meterologiche particolari, i pesci più venduti sono stati: i dentici, l'aragosta, gli astici, seguiti dalla triglia, scampo e gamberone.