Bordighera: presentata ieri la mostra di pittura "Magia di colori" all'ex Anglicana

La Mostra di pittura intitolata "Magia di colori" della giovane artista Ionella Scripnic originaria della Moldavia e trapiantata a Monselice (Padova), è stata inaugurata nel pomeriggio del 1° novembre presso la ex Anglicana di via Veneto a Bordighera con il Patrocinio del Comune.



La gallerista sanremese Giulietta Calzini, nel presentare l'artista e le sue opere ha evidenziato la creatività di Ionela (in italiano Giovanna), molti dei suoi dipinti in acrilico sono scenici, spaziali, cosmici, altri su cachemire, lane, seta e tessuti vari si possono anche indossare.



Al brindisi augurale di presentazione è intervenuto, tra gli altri, l'apprezzato critico d'arte nizzardo Giancarlo Spina.