Bordighera: barche non autorizzate nel porto, il Comune ne rimuove 4 coattamente, costi a carico dei proprietari

Diverse imbarcazioni stazionavano senza autorizzazione all’interno del porto di Bordighera e, per questo, il Comune ha deciso di concerto con la direzione dell’approdo, di rimuoverle coattamente.

Prima di eseguire l’intervento il Comune ha tentato di risalire ai legittimi proprietari delle barche senza però riuscirvi, visto che sono senza immatricolazione. Il 12 giugno scorso, tra l’altro, erano stati anche applicati sulle barche alcuni inviti di cortesia, con i quali si erano invitati i proprietari a rimuovere la barca.

In alcuni casi i proprietari hanno chiesto una proroga di stazionamento per la rimozione della barca. In altri c’è stata la rimozione della stessa da parte del proprietario-trasgressore. In altri ancora, invece, c’è stato un netto rifiuto con i proprietari che sostenevano come il natante ‘abusivo’, fosse in appoggio ad un’altra barca da pesca ‘principale’.

Dopo una serie di ulteriori avvisi da parte del Comune, sono rimasti ormeggiati 4 natanti: uno alla radice del pontile D (lato sinistro), uno in corrispondenza dell’area pesca vicino al pontile D, un gommone in prossimità dell’imboccatura ed uno al posto 30 del pontile F. Ulteriori controlli, anche attraverso le telecamere, hanno confermato che le due imbarcazioni che sarebbero da ‘appoggio’, tali non sono e quindi risultati abusive.

Quindi il Comune ha deciso per la rimozione coatta che costerà a i proprietari per il recupero delle barche: 400 euro per la spesa di alaggio e trasporto senza scorta stradale, 1.400 euro per le imbarcazioni più grandi, 700 euro per la scorta della Stradale per i trasporti ‘eccezionali’, 5 euro al mese per lo stazionamento delle barche e tra i 50 ed i 100 euro di sanzioni.