Sanremo: nel giorno dei defunti il cimitero di Coldirodi chiuso alle 16.30, la melanconica mail di un collantino

Buonasera Direttore,

come Collantino devo segnalare che oggi pomeriggio, 2 novembre Commemorazione dei defunti, l’addetto al Cimitero di Coldirodi alle 16.32, mentre era ancora in corso la benedizione delle Tombe da parte del nostro Parroco, ha incominciato ad allontanare i presenti esclamando a gran voce che doveva chiudere. Effettivamente da qualche tempo gli orari di apertura e di chiusura del nostro Cimitero sono stati ritoccati e ristretti con chiusura alle 16.30 invece che alle 17.30 (non so chi abbia deciso la cosa) ma ritengo del tutto inaccettabile che il 2 novembre non sia previsto un allungamento dell’orario di apertura. E se anche ciò non fosse possibile, ritengo doveroso intervenire in maniera consona al contesto ed alla giornata.

Un Collantino intristito”.