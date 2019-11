Sanremo: i ringraziamenti di Franco e Marco Lupi a personale e medici dell’Assistenza Domiciliare Integrata dell’ASL 1

"Gentile Direttore,

Approfitto del suo giornale per ringraziare pubblicamente tutto il personale dell’Assistenza Domiciliare Integrata dell’ASL 1 e le dottoresse Stefania Demontis e Giada Gazzelli per le cure prestate a mia mamma in questi lunghi mesi di terapie palliative.

Le tecniche si possono apprendere ma il cuore con cui le applichi quello è solo una cosa tua, la grande disponibilità e l’affetto con cui hanno accompagnato nostra madre fino alla fine ci ha sostenuto nei momenti più difficili. Tutti i medici e gli infermieri sono stati sempre al nostro fianco sostenendoci materialmente e moralmente.

A tutti loro va il nostro GRAZIE.

Con infinita riconoscenza

Franco e Marco Lupi".