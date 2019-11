Sanremo: Palazzetto dello Sport, dopo la firma del contratto con ‘Sicrea’ ieri un nuovo passo avanti. Si punta ad aprire il cantiere a marzo 2020

Il Palazzetto dello Sport è sempre più vicino ad essere realtà. Nei giorni scorsi a Palazzo Bellevue si è scritta una pagina cruciale nella breve storia dell’infrastruttura che cambierà la vita di molte società sportive matuziane: la firma del contratto con la ‘Sicrea’, l’impresa che realizzerà l’impianto.

Ieri un nuovo passo avanti, sempre sul piano burocratico, con la firma della cessione dei diritto di superficie per l’area di Pian di Poma che sarà interessata dal cantiere, atto fondamentale per dare poi il via alla pratica del leasing costruendo.

Ma quali sono i passi successivi? L’avvio dei lavori è sempre più vicino. Entro 60 giorni dalla firma quindi, salvo ritardi, entro la fine del 2019, l’impresa presenterà in Comune il progetto esecutivo, l’ultimo passo prima del via all’intervento.

Stando a quanto si apprende da Palazzo Bellevue pare che l’interazione dell’amministrazione sia quella di dare il via ai lavori entro marzo 2020.

Quello del Palazzetto è un progetto tanto ambizioso, quanto costoso con i suoi 15 milioni di euro in project financing. Ma, allo stesso tempo, sarà una struttura che risponderà alle richieste ormai decennali delle varie società sportive della zona.

La superficie totale è di di 5.800 metri quadri calpestabili, all’esterno circa 250 parcheggi oltre a posti per i motorini e per i pullman. C’è poi un piano interrato per i locali tecnici, spazi per i campi da pallavolo, pallamano e calcetto, tutti campi con misure regolamentari come verificato dal Coni. Verso il mare le due piscine, una grande di 25x17 metri con 8 corsie e una più piccola per i bambini. Poi una grande parte centrale con una zona fitness e palestra. Tutte le attività sportive avranno le loro zone spogliatoi dedicate.

Il Palazzetto potrà ospitare anche eventi e concerti grazie ai circa 800 posti a sedere del campo da basket, estendibili fino a 1.500 in caso di presenza di palcoscenico. Al piano superiore la sala riunioni, la sala stampa, il ristorante e l’accesso alle tribune. Infine l’ultimo piano dedicato alle arti marziali e non solo con le due palestre. L’intero Palazzetto è sostenibile anche grazie alla presenza di pannelli solari sul tetto e anche alla coibentazione per mantenere la temperatura interna. La pratica è seguita dall'Ing. Danilo Burastero.