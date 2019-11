Sanremo: ieri per l'anno accademico di Unitre l'incontro sulla 'Bohème' con il Prof. Giordano Formenti (Foto)

Si è svolta ieri, nella sala degli Specchi del Comune, la profonda disamina del melodramma pucciniano Bohéme, intitolata ‘La Bohéme e le sue trappole emotive’, del Prof. Giordano Formenti, davanti ad un folto pubblico attento, affascinato dalla profonda competenza e dalla sensibilità dell'oratore.

Esaminando il famosissimo capolavoro, ha saputo evidenziarne la sapiente tecnica compositive e i molteplici riferimenti, non solo alla produzione melodrammatica del tempo, ma anche alla letteratura e alle arti visive, riferimenti certamente apprezzati dall'attenta rappresentanza degli studenti del Liceo Cassini, dall'assessore alla cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea, dalla prof. ssa Lucinda Buja e dalla prof. ssa Patrizia Magnoni, da Ito Ruscigni e dal numeroso pubblico conquistato da questa prima stupenda lezione.

Un incontro fortemente voluto dalla Presidente dell'Unitre, Francesca Rotta Gentile, così come il prossimo appuntamento di lunedì alle 16, al terzo piano della Biblioteca di Sanremo, in via Carli. La Prof. ssa Antonella Squillace inizierà un ciclo di lezioni dedicate al femminile nelle diverse religioni.