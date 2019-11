Sanremo: ’Uno Jazz&Blues’ compie 10 anni e regala al pubblico dell’Ariston l’indimenticabile concerto di Herbie Hancock (Foto)

Negli anni ‘Uno Jazz&Blues’ è cresciuta diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica di qualità in Italia e nella vicina Costa Azzurra. Ieri, per i 10 anni della manifestazione ideata e sempre sostenuta da UnoGas, non poteva esserci regalo migliore di un indimenticabile concerto di Herbie Hancock, punto di riferimento nel mondo del jazz e non solo.

Una serata che ha deliziato i palati più fini strizzando l’occhio anche a un pubblico più ‘pop’. L'evento arricchisce un calendario delle manifestazioni di Sanremo che, da ieri, può vantare uno dei più grandi nomi nella storia della musica contemporanea.

Herbie Hancock ha portato nella Città dei Fiori la sua leggenda, la forza della sua musica, ma anche la sua grande apertura verso il pubblico italiano senza risparmiare parole di elogio e amore per Sanremo. E così ‘Uno Jazz&Blues’ si regala e ci regala uno dei momenti più alti nei suoi 10 anni di storia, una serata che proietta con grandi aspettative verso il prossimo decennio della manifestazione.

Le emozioni della serata nella fotogallery firmata da Tonino Bonomo