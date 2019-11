Imperia: grande successo ieri pomeriggio al campetto delle Ferriere per Halloween di '@genitori attivi'

La festa di Halloween al campetto delle Ferriere di Imperia ha visto ieri tantissimi partecipanti e superato tutte le nostre aspettative. "Ringraziamo tutti i nostri soci - evidenziano i '@genitori attivi' - che, come sempre, su base volontaria hanno aiutato a organizzare e gestire la festa e gli altri amici che la hanno animata con laboratori creativi di tutti i tipi: Isabella Biscaglia Giancola, Rossella Dulbecco e la spumeggiante Giulia".

Circa 200 partecipanti (nonostante le previsioni del tempo), 30 generosissime attività commerciali coinvolte nel giro del quartiere, e tante altre che hanno chiesto di poter partecipare l’anno prossimo. "Questa grande partecipazione ci dà l’energia per organizzare ancora tante iniziative sul territorio. Ne approfittiamo - terminano - per ricordare che la nostra associazione ha sempre bisogno di volontari che abbiano voglia di darci una mano o anche solo di sostenerci in questo percorso di risveglio sociale della città!"