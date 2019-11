Violenti temporali ed acquazzoni ieri sulla Costa Azzurra: allagamenti a Nizza e Saint Laurent du Var (Foto)

Come già anticipato nella giornata di ieri, la Costa Azzurra è stata colpita da violenti temporali e da forti piogge che, fortunatamente, non sono poi transitati dalla nostra provincia. Maltempo che ha colpito la zona francese tra il pomeriggio e la sera di ieri.

Come scrive il quotidiano Nice Matin, le precipitazioni hanno colpito in particolare Nizza, Saint Laurend du Var e Grasse, mettendo in grossa difficoltà i residenti della Còte. Molti allagamenti e diversi danni si sono registrati ed ora si guarda con grande apprensione all’arrivo della perturbazione che transiterà domani e domenica.