Sanremo: è morto Orlando Dall'Ava, una vera e propria 'istituzione' per la frazione di San Romolo e per i rally

Da oggi San Romolo non sarà più la stessa. E’ morto stanotte Orlando Dall’Ava, una vera e propria istituzione per la piccola frazione matuziana così come il mondo dei rally, la sua grande passione insieme alle moto. E dove scegliere di vivere se non nel ‘Maracanà’ delle corse su strada.

Di origini venete, la famiglia di Orlando arrivò in Liguria dalla provincia di Vicenza dopo la prima guerra mondiale. Suo padre era un boscaiolo e, a San Romolo ha prima costruito una piccola casa per poi allargarsi struttura attuale mentre il ristorante è nato nel 1950. Orlando Dall’Ava, appassionatissimo di motori era un collaudatore Fiat che girava per il mondo alla fine degli anni ’60, anche se ha iniziato a correre con Moto Morini, dove ha anche lavorato, e Aermacchi.

La sua prima gara fu nel 1967, ovviamente a Sanremo, su una Fiat 850 coupè, insieme a Macario. Quindi corse con la Fiat 128 e nel 1970 una Fiat 125 S Ex Ceccato. Tra il ‘71 ed il ‘74 arriva il Jolly Club, che lo fa correre con una Lancia Fulvia 1.6 insieme a Sergio Maiga. Nel 1972 il Rallye Montecarlo con un Opel Manta e, nei due anni successivi, da professionista con la Alfa Romeo Berlina 1.8. Alla fine della carriera anche una Opel Kadett Gte e, nel 1977 la sue ultima gara su Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0, ovviamente al Sanremo.

Si è poi dedicato anima e cuore al suo ristorante, in quella ‘sua’ San Romolo, dove ha sempre lavorato. Insieme al locale, meta di chiunque sia andato dalle parti del ‘prato’, aveva anche aperto il minigolf, andando a colmare il vuoto lasciato dalla struttura che una volta era al Sud-Est. Orlando Dall’Ava rimarrà nei cuori di tutti per il suo fare gentile, sempre con il sorriso sulle labbra. Da oggi andare a San Romolo sarà diverso.

Alla famiglia Dall'Ava le condoglianze della nostra redazione ma, ne siamo certi, quelle di tutta la città che, quando andava a San Romolo, non poteva mancare per un caffè o qualcos'altro, approfittando del sorriso di Orlando.