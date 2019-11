Sanremo: dal 9 novembre al via il corso di autodifesa femminile alla Asd Insieme, 7 gli incontri

Da sabato 9 novembre alle 19, con l’istruttrice Isabella Biscaglia Giancola, si svolgerà il corso di autodifesa femminile con 7 incontri da un’ora e mezza.

Il corso proposto è rivolto a tutte coloro interessate ad acquisire metodologie utili e nuove conoscenze ed a salvaguardare la propria libertà minacciata da situazioni, eventi, persone imprevedibili, aggressioni fisiche e verbali, violenze di vario genere, sopraffazioni e prepotenze. La storia quotidiana sembra prescindere, purtroppo, dalle intenzioni dei 'buoni'. Persino chi è animato dalle più sincere motivazioni pacifiste, spesso, deve scontrarsi con una realtà che contraddice continuamente i principi etici.

Cosa fare allora? Con questo corso, rivolto a ragazze e donne dai 15 anni in su, verranno forniti una serie nozioni e suggerimenti allo scopo di:

- sviluppare il senso di allerta istintivo insito in ognuno di noi;

- evitare le violenze con atteggiamenti preventivi e risoluti;

- proporre una metodologia moderna ad aggiornata ai contesti attuali

Argomenti trattati: difesa e protezione personale, antiaggressione, antistalking, antibullismo. Non si tratta di essere maschio o femmina, ma dal saper usare il proprio corpo e abilità. Un buon insegnante di autodifesa aiuta ogni praticante a comprendere i suoi punti di forza e di debolezza e quali strategie funzioneranno meglio contro una varietà di diversi tipi di avversari, attacchi e situazioni. Ma queste strategie non sono diverse per uomini e donne. Possono essere identici, ad esempio, per un uomo di medie dimensioni contro un uomo di grandi dimensioni, e per una donna piccola contro un uomo di media taglia.

L'autodifesa fisica disarmata richiede di saper usare e difendersi contro attacchi e aggressioni sia da in piedi che sul terreno. Ed è lo stesso per uomini e donne. Non esiste una cosa come pugni per donne e pugni per uomini, o wrestling per donne e wrestling per uomini. Gli stessi principi si applicano a tutti gli umani. Le donne devono imparare a difendersi dallo stesso tipo di attacchi degli uomini e le tecniche più efficaci per gli uomini sono anche le più efficaci per le donne. Lo stesso vale per l'uso e la difesa delle armi.

Il corso non è solo una raccolta di varie tecniche, ma un metodo collaudato per addestrare le donne in materia di sicurezza personale, attraverso il cambiamento di atteggiamenti e comportamenti o l'insegnamento di soluzioni fisiche alla violenza. Informazioni alla Asd Insieme di via Volta 17 a Sanremo. Per iscrizioni o informazioni: 3393351687 o info@centroasdinsieme.it.