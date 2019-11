L'attore imperiese Simone Gandolfo domenica prossima protagonista su Rai 1 nei panni del Mago Zurlì

L’attore imperiese Simone Gandolfo sarà il Mago Zurlì, alias Cino Tortorella, nella fiction che ha prodotto Rai Uno per ricordare lo ‘Zecchino d’Oro’.

Il film, prodotto da Compagnia Leone Cinematografica e Rai Fiction, verrà proposto domenica in prima serata ed è la storia della nascita della storica manifestazione canora per bambini e dei suoi due artefici, Cino Tortorella, che lo ha condotto per cinquant’anni, e Mariele Ventre, fondatrice e direttrice per tanti anni di quel Piccolo Coro dell’Antoniano che oggi porta il suo nome.

“Sono nato nel momento di passaggio tra Mago Zurlì e Cino Tortorella e, con i filmati che ho studiato – ha detto l’attore imperiese - mi sono fatto un’idea ben precisa, per un uomo intelligente, di vedute progressiste, che ha inventato un nuovo modo di fare televisione con una portata educativa straordinaria”.