Vetrina nazionale questa sera per I Deplasticati di Sanremo. L'associazione ambientalista sanremese sarà protagonista a I Soliti Ignoti su Rai1 con la volontaria Barbara Blengino.

Amadeus la presenterà come colei che ha raccolto 60 mila mozziconi, lavoro svolto in una delle molte attività che I Deplasticati hanno portato avanti nei mesi scorsi a Sanremo. Un'altra occasione di visibilità per l'associazione che si sta spendendo per rendere la città più 'green' e pulita.