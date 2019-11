Sanremo: scomparsa di Orlando Dall'Ava, il ricordo e il cordoglio di Pierluigi Casalino

"Dopo Adolfo Rava, se ne va un altro pezzo di storia del rally e comunque dell'immagine di Sanremo: Orlando Dall'Ava, figura garbata e carismatica al tempo stesso, una vita dedicata al fascino delle competizioni a quattro e a due ruote e, da ultimo, alla leggenda unica e straordinaria del rally di Sanremo, che contribuì, al pari degli inossidabili fratelli Maiga (che ancora si battono con coraggio e capacità per il successo di questa gara) ad illustrare pur da una diversa prospettiva. Prima nel suo ruolo di pilota e collaudatore e infine di ristoratore, è stato un mito. Lascia ora un grande vuoto nella Città dei Fiori, Istituzione insostituibile, concluse le sue esperienze agonistiche, era solito salutare nel suo nuovo ruolo di gestore del suo locale di San Romolo gli appassionati e gli organizzatori del rally, regalando loro una pausa serena tra i suoi trofei e i suoi ricordi, pur sempre attento alle nuove realtà di uno sport che non è solo uno spettacolo, ma anche una scelta di vita. Una scelta di vita che ben si sposava con il suo amore per la natura. Ciao Orlando.

Pierluigi Casalino".