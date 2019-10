Festeggiato il gemellaggio fra Chevaliers de Provence e Credenza di Caluso e del Canavese

Sabato 19 ottobre gli Chevaliers de Provence hanno festeggiato il tradizionale Chapitre des Vendanges in maniera assolutamente speciale e unica.

"Un nutrito gruppo di Chevalier, Dame Abbesse e accompagnatori, una trentina in tutto, si sono ritrovati, giunti dalla Costa Azzurra, dalla Riviera dei Fiori, dal Piemonte e dalla Lombardia, a Caluso, incontrandosi con la locale Credenza di Caluso e del Canavese, confraternita dedita alla promozione del vino DOC di produzione locale, l’Erbaluce, per unirsi nel festeggiamento della Festa del Vignolant.

La giornata prevedeva una nutrita serie di eventi, presenti, oltre alle due compagini associative, le autorità locali, religiose, civili, militari e la cittadinanza accorsa; dopo la Santa Messa, si è proceduto con la benedizione del monumento al Vignolant, ovvero al viticoltore e la sfilata in pompa magna accompagnati dalla banda; il corteo si è quindi recato presso il salone del teatro dove è stata celebrata la cerimonia di gemellaggio fra gli Chevaliers de Provence e la Credenza di Caluso e del Canavese.

Dopo la premiazione dei vincitori dei premi assegnati, ai quali anche gli Chevaliers hanno conferito per l’occasione uno specifico diploma di benemerenza, il Grand Maître, Paolo Ferrari, ha tenuto la conferenza in ordine a: “La Provenza, i suoi vini, i suoi Cavalieri”.

Nel corso della relazione il Grand Maître ha così avuto modo di presentare le caratteristiche orografiche, sociali, produttive, turistiche della Regione francese di origine dei Cavalieri e della tipicità produttiva vinicola della zona, fondata principalmente sui vini rosati, famosi in tutto il mondo, che costituiscono il 50% della produzione transalpina di tale tipologia e l’8% di quella mondiale.

Successivamente ha ampiamente relazionato sulla storia degli Chevaliers de Provence, sulla loro natura internazionale, che vede membri non solo francesi e italiani, ma anche inglesi, belgi, spagnoli, tedeschi, austriaci, e sulla loro nascita, dall’antica ispirazione cavalleresca rinascimentale, alla moderna istituzione nel 1962 quale Confrerie Bachique, ovvero finalizzata alla promozione dei vini provenzali, comune denominatore storico che ha portato al gemellaggio celebrato sabato, fino all’Ordine Internazionale sostanzialmente svincolato dalle finalità originali e dedito a mantenere le tradizioni degli eventi e della vita che resero Costa Azzurra e Sanremo famose nel mondo a cavallo dei secoli XIX e XX.

La giornata di festa si è conclusa con una graditissima cena tipicamente piemontese in un suggestivo locale sulle sponde del lago di Candia, alla quale gli Chevaliers hanno contribuito portando il vino rosè della Cote de Provence.

Il week end in terra canavesana non si è concluso però nella sola giornata di sabato, ma è proseguito il giorno successivo con la visita alle Cantine Orsolani, il più rinomato produttore di Erbaluce (tra i quali uno dei più pregiati, il Rustia), con la squisita ospitalità del titolare, Console Emerito della Credenza, Francesco Orsolani, e il pranzo finale, con i ringraziamenti per lo splendido fine settimana al Console in carica della Credenza, Domenico Tappero Merlo, anch’egli noto produttore di Erbaluce, il Kin, top di gamma famoso nel mondo, dagli Stati Uniti al Giappone e che per tutti e due i giorni ha fatto da splendido anfitrione agli Chevalier intervenuti.

Una bellissima esperienza per tutti, questo speciale Chapitre des Vendanges, ultimo atto della stagione, a parte la consueta assemblea generale che a dicembre concluderà l’anno sociale presso l’Automobile Club di Monaco, per darsi poi appuntamento al 2020, sempre al motto…et que la joie demeure!".