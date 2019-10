Presentazione di Olioliva ad Imperia, Piana: “È importante rinnovare le nostre antiche tradizioni”

«La storia, la cultura e le tradizioni della Liguria, da Levante a Ponente, affondano le proprie radici in uno dei prodotti più antichi e più preziosi di questa terra: l’olio d’oliva. Nemmeno la globalizzazione e un mercato sempre più aggressivo sono riusciti a insidiare e stravolgere, grazie alla qualità della nostra produzione, antichi saperi tramandati da generazioni. In questo contesto Oli Oliva rappresenta, ormai da decenni, una delle occasioni che rinnovano lo stretto rapporto fra uomo e territorio, fra tradizione contadina e gastronomia».



Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana è intervenuto, oggi a Imperia, alla presentazione della 19esima edizione di “OliOliva - Festa dell’Olio Nuovo” che si svolgerà fra l’8 e il 10 novembre prossimo. «Questa manifestazione – ha aggiunto - ha il merito di valorizzare non solo l’olio ligure, ma anche i piatti della nostra cucina, di cui proprio l’olio è uno degli ingredienti insostituibili, e di rinnovare antiche tradizioni, sia contadine che marinare, e il valore dell’artigianato ligure».

Il presidente si è congratulato con gli organizzatori per il costante impegno dimostrato negli anni per garantire sempre il successo della manifestazione.