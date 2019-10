Di Muro (Lega) “Impegnato il Governo su reperimento di 5 milioni di euro per la Valle Impero e zona industriale Statale 28”

“Sono 5 i milioni di euro su cui abbiamo chiesto al governo l’impegno nel valutare l’opportunità di stanziamento, per il 2020, per il potenziamento infrastrutturale della Valle Impero e della zona industriale della Statale 28, in provincia di Imperia, già riconosciuta nel 2016 come area di crisi non complessa”. Lo ha detto il deputato imperiese della Lega, Flavio Di Muro, firmatario di un ordine del giorno sul finanziamento del progetto stradale ‘Mare Monti’.

“Avevo già presentato un emendamento ad hoc – prosegue Di Muro - al Decreto sulla tutela del lavoro e la soluzione delle crisi aziendali, trasformato poi in ordine del giorno dopo che il governo giallorosso ha messo la fiducia alla Camera. Il successivo ordine del giorno, che ha ottenuto oggi il parere favorevole del governo, accende un faro di attenzione sulle infrastrutture dell’entroterra imperiese e in generale del Ponente ligure”.

“Le aziende dell'area – termina il Deputato ponentino - che costituiscono un polo dell'agroalimentare d'eccellenza, in particolare del comparto oleario, hanno assoluta necessità, come più volte ribadito dalla Confindustria locale, di una rete infrastrutturale adeguata, in particolare per la metanizzazione e sul collettamento della rete fognaria dell'entroterra, per lo smaltimento delle acquee reflue derivanti dalla lavorazione delle olive”.