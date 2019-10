Imperia: 'Plastic free' ed il progetto 'Acqua' questa mattina in primo piano al Consiglio comunale dei Ragazzi (Foto e Video)

Consiglio comunale dei ragazzi, questa mattina nella sala consiliare del Comune di Imperia. Nel corso dell’assise, alla presenza del Sindaco Claudio Scajola e degli Assessori Luca Volpe (Attività Educative) e Laura Gandolfo (Educazione Ambientale), è stato presentato il nuovo progetto ‘Acqua’, che coinvolgerà tutte le scuole cittadine.

Il progetto vede collaborazione tra gli Assessorati alla Educazione Ambientale ed alle Attività Educative, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica. Nel corso dell’incontro è stato confermato dagli Amministratori che, nella scuole, verranno installate macchinette per la distribuzione dell’acqua e borracce in acciaio a tutti gli studenti.

L’acqua sarà depurata, a temperatura ambiente e fredda, con una convenzione siglata dal comune per cinque anni con ‘K water’. Anche in comune verrà installato lo stesso tipo di strumentazione con una macchina apposita e borracce, il tutto nell’ottica dell’ordinanza ‘Plastic Free’, in vigore dal primo dicembre.

Il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi è Maria Bianca Ardissone.