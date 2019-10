Diano Marina: progetto del 'PalaCongressi' al Molo delle Tartarughe, Angelo Basso chiede il ritiro della pratica

Interviene duramente il Consigliere di opposizione ed ex Sindaco di Diano Marina, Angelo Basso, sul progetto del ‘PalaCongressi’ al Molo delle Tartarughe nella città degli aranci.

“L’iniziativa di voler incaricare oggi la G.M. Spa di costruirlo – ha detto - avvalora la tesi che si stia tentando di rimediare in qualche modo ad un’operazione messa in atto dall’amministratore della società partecipata Gm che, sua sponte, aveva già iniziato una procedura non autorizzata incaricando uno studio tecnico di realizzare il progetto di un’opera sulla cui validità ci sarà ancora molto da discutere. Una iniziativa che non giustifica per nulla quanto avvenuto e tantomeno i denari già spesi e impegnati senza conoscere peraltro se un’opera di questa portata potrà mai essere autorizzata dagli organi competenti e accettata dalla popolazione dianese. La copia di tale deliberazione se sarà approvata andrà, vi assicuro, ad integrare l’esposto che il sottoscritto ha inviato a suo tempo alla procura della Corte dei Conti, dove chiederà anche di essere sentito”.

Basso poi sciorina gli avvenimenti: “La notizia del progetto per costruire un palazzone sul molo (50 metri di lunghezza, 14 di larghezza e 7,5 di altezza per complessivi 5.000 metri cubi di volumetria) era stata data durante una conferenza stampa il 4 aprile scorso dal sindaco Chiappori e dall’assessore regionale Marco Scajola. Sembrava una cosa ormai fatta tenuto anche conto che si dava per scontato che la Regione aveva disposto per quell’opera un contributo di 1 milione e 800 mila euro. Ma la storia era decisamente diversa. La delibera con cui il Comune ha chiesto il finanziamento annunciato porta, infatti, la data del 17 aprile. Quindi il 4 aprile la domanda per ottenere appunto quel contributo non era stata ancora presentata. Non solo anche lo studio di fattibilità risulta presentato il 17 aprile dalla G.M.. Eppure 13 giorni prima gli amministratori avevano dato tutto per scontato. Chissà come ha fatto l’assessore regionale a parlare di un contributo assegnato quando ancora non era stato nemmeno richiesto? Tutto qui? Neppure per sogno. Approfondendo si scopre che l’idea risale al 2014, quando nel corso dell’assemblea dei soci G.M. svoltasi precisamente il 17 febbraio una decisione del sindaco Chiappori era stata evidentemente rielaborata. Il Sindaco, infatti, aveva deciso che il molo delle tartarughe fosse destinato ‘da luogo dedicato agli spettacoli, in spazio destinato a superficie comune liberamente accessibile da parte della cittadinanza. Più precisamene - si legge nel testo del verbale della seduta - si intenderebbe farne una piazza sul mare adeguatamente dotata di arredo urbano con piscine, aiuole, giochi per bambini, ecc’. Nessun accenno, quindi, a Palacongressi e nemmeno a volumetrie di qualsiasi genere”.

“Inevitabili a questo punto alcuni interrogativi. Come mai – prosegue Basso - l’amministratore della G.M., invece, di far progettare una piazza, ha incaricato l’associazione professionale ‘Progetto tre’ de La Spezia per un costo di circa 40 mila euro di progettare un palacongressi? E come mai nella mail con cui gli atti sono stati trasmessi dalla G.M. al segretario comunale si ribadisce che ‘la diffusione del documento è proibita’? Resta il fatto che l’intervento ipotizzato nel 2014 non veniva pubblicizzato e rimase nel cassetto per cinque anni, prima di saltar fuori preconfezionato dopo essere stato mantenuto nell’assoluta segretezza”.

“Per concludere – termina Angelo Basso - come è possibile progettare una struttura in una zona vietata dal Puc? Lo strumento urbanistico, infatti, prevede su tutto il litorale compreso tra il molo Cavour e la foce del torrente San Pietro, una destinazione ‘ad attività connesse alla balneazione e ad attività a questa complementari, quali ad esempio, l’attività associativa, formativa, sportiva e agonistica della vela e di altri sport nautici’. Anche qui di Palacongressi o altre costruzione nemmeno l’ombra. Più avanti lo stesso Puc prevede che qualsiasi intervento sul litorale debba essere assoggettato a PUO (Progetto Urbanistico Operativo) con due precisi limiti: 3 metri di altezza massima e 2.000 metri cubi di cubatura. Non 7 metri e mezzo di altezza e 5.000 metri cubi di volumetria. E nemmeno il previsto PUO”.

Entrando nella fase più tecnica dal punto di vista giuridico-amministrativo, Angelo Basso ricordare: “La società G.M. Spa ha in concessione l’area che riguarda il molo delle tartarughe e su quella ha diritto di operare senza imposizioni ma nei limiti consentiti dalle norme. L’organo di governo di tale società è indiscutibilmente l’assemblea dei soci. Qualsiasi scelta amministrativa venga attivata dalla stessa che riguardi quell’area, secondo il sottoscritto, deve essere quindi deliberata da tale Assemblea e non da altri. Che c’entra il consiglio comunale? Un discorso del genere potrebbe essere valido se l’opera dovesse nascere su una superficie che fosse di proprietà appunto del Comune. Se l’assemblea che nella fattispecie è composta solo dal sindaco di Diano Marina decide di realizzare una certa opera pubblica lo può fare semplicemente deliberando in proposito. Poi se l’opera dovesse contrastare con gli strumenti urbanistici,o con il codice della navigazione, o esistessero impedimenti che riguardino la valutazione di impatto ambientale o fosse in contrasto con altre norme la delibera,ovviamente, sarebbe cassata. Per questo motivo prima di affrontare altre spese secondo il sottoscritto la GM e non il consiglio comunale dovrebbe produrre la copia della delibera della Giunta regionale che assicura il suo con tributo di 1.800.000 euro, il parere di massima dell’Ufficio tecnico comunale che un’opera di tale portata non contrasti con gli strumenti urbanistici comunali, il parere del Demanio, e quello della Sovrintendenza, oltre quello della valutazione dell’impatto ambientale”.

“La proposta del nostro gruppo – prosegue - è, intanto, quella di sentire la voce della città in tutte le sue componenti economiche e sociali. Quello sarebbe un indispensabile atto di democrazia che potrebbe consigliare o meno ad andare avanti in una impresa, secondo me, piuttosto disperata e probabilmente inopportuna e anche fuori norma. E, davvero, in finale, mi potete dire come si può ricorrere alla stipula di un contratto di servizio quando per tali fattispecie si ricorre per legge semmai al contratto d’opera? Semplicemente per questo procedimento fuori norma sarà opportuno che la pratica venga ritirata”.