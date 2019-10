Sfilata a Torino contro la violenza delle donne con gli abiti di Stefania Musumeci (Noi4You Bordighera)

La serata di sabato prossimo sarà all’insegna della moda e della solidarietà. L’evento, “Un’altra moda”, è organizzato da ‘Noi4You’, sportello per l’ascolto contro la violenza di genere presente a Torino, mentre gli abiti sono stati creati dalla stilista volontaria dello sportello di Bordighera e cuciti da alcune volontarie dello stesso.

La forza delle donne verrà celebrata nel ponte festivo attraverso momenti che coniugano la volontà di sfilare con la musica e la danza. Il ballo sarà da apripista della serata con l’esibizione di tango argentino degli insegnanti e ballerini Beatrice Laghi e Davide Fazzone. Il programma prosegue quindi con la sfilata di abiti della collezione sartoriale di Stefania Musumeci, stilista ligure e volontaria di Noi4You. L’evento terminerà, infine, con un ricco buffet. Il gruppo francese Mélo-Coton, caratterizzato da voce, flauto e chitarra acustica, farà da collante a tutti gli step di questo viaggio dell’indipendenza di genere. La serata darà spazio al tema dei diritti delle donne contro la violenza. Questo permetterà di parlare di tutte le forme dell’indipendenza della donna.

“Per la mia collezione mi sono voluta ispirare alla donna. Alla sua forza, alla sua debolezza. Al suo Buon umore, alla sua malinconia. Alla sua testardaggine, al fatto che alla fine è sempre pronta a mostrarti il proprio cuore.” La stilista ci racconta, con queste parole, come è nata la sua raccolta, ispirata dalla personalità e dalla sensibilità di ogni donna.

Noi4You è un’associazione su base volontaria che nasce con l’obiettivo di ascoltare le vittime di violenza, offrire un valido sostegno emotivo e dare informazioni della materia legislativa. Lo sportello è presente anche a Bordighera, città che ha ospitato, tra l’altro, la sfilata lo scorso 11 marzo. “Un’altra moda” sarà ospitata al Metropaul, in zona Lingotto, in Via Frabosa, 5. È possibile partecipare su prenotazione al numero +39 349 351 3566. L’offerta per la serata è a partire da 10 euro. Maggiori informazioni dell’associazione sono disponibili sul sito www.noi4you.org.