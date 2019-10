Sanremo: sabato al Teatro dell'Opera del Casinò magia illusionismo ed emozione con lo spettacolo 'Dream Magic'

Apre “l’inverno caldo di eventi” del Casinò di Sanremo sabato 2 novembre alle ore 21, nel Teatro dell’opera si terrà lo spettacolo "Dream Magic". "Straordinario appuntamento, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine tra sogno e realtà, mistero e arte magica con quel tocco di professionalità d’Autore, che rende ogni esibizione diversa e al tempo stesso unica. - raccontano dal Casinò - Accade sempre qualcosa di nuovo e di coinvolgente e ogni artista si esprime in maniera originale nell’universo di “Dream Magic” condotto da un ospite d’eccezione: Walter Rolfo".

"Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello “story-telling“, dove le emozioni rappresentano la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore. Rolfo, è autore e conduttore televisivo, illusionista, speaker al TEDxTrastevere e al WiredNext Fest, produttore e ideatore di “Masters of Magic”, programma di magia condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5, in quattro prime serate. Regia e light design di Alessandro Marrazzo" - aggiungono.

"Che cos'è Masters of Magic? 100 minuti di grande show in cui le star più acclamate della magia si esibiscono circondate da scenografie innovative e spettacolari effetti speciali. Emozioni diverse si alternano dando vita ad un intenso spettacolo, creato per rimanere, all’infinito, nel cuore dello spettatore".

The concept - All’interno dello Scrigno Magico dei Sogni si schiudono 7 momenti di pura magia presentati sulla scena da straordinari talenti italiani. Un fil rouge narrativo interamente personalizzabile e creato ad hoc per stupire e per lasciare al pubblico un ricordo indelebile.

II genio Italiano - Illusionista matematico, esperto in arti marziali, ed autentico calcolatore umano, è il Campione Italiano di Magia. E’ l’unico artista italiano a portare in scena una esibizione multitasking, il numero più complesso mai ideato nella storia del mentalismo, in una sua personalissima ed elettrizzante versione. In pochi minuti e contemporaneamente risolve un cubo di Rubik, matrici 4x4, il percorso del cavallo degli scacchi e recita a memoria un canto della Divina Commedia di Dante, scelto liberamente dal pubblico.

Antigravity - Direttamente dal Cirque du Soleil, una performance straordinaria per simboleggiare uno dei più grandi valori del Natale: l’amicizia. Dedizione e reciproco sostegno portano ad una sintonia meravigliosa che sfida le leggi della fisica e del

The art of Bubbles - Esperto in chimica ha studiato anni per creare la sua formula perfetta ed ora si esibisce sui palchi più importanti di tutto il mondo e nelle grandi city in America e in Asia con lunghe tournée. Uno spettacolo colmo di sogni e pieno di energia che vi trasporterà in un pianeta parallelo dove la gravità svanisce e tutto diventa possibile.

The dove master - Riconosciuto come uno dei migliori maghi francesi, ha partecipato a numerosi cabaret e spettacoli in TV . Riconosciuto da tutti per le sue abilità straordinarie nella manipolazione di colombe e per il suo grandioso talento.

The musician - Un giovane artista che ha iniziato il suo percorso magico molto presto,guadagnandosi, grazie al suo talento, il titolo di campione italiano di magia nel 2017. La sua performance è la crasi perfetta tra musica, manipolazione e stupore, dove le note musicali prendono vita per creare un’armonia perfetta.

The manipolator - Campione Mondiale di Magia e vincitore dei più importanti riconoscimenti e premi in Europa e negli Stati Uniti. E’ un manipolatore dalla destrezza inimmaginabile è anche un abile fantasista. Presenta un numero che unisce alla difficoltà tecnica, destrezza e magia, la simpatia, la musica, coreografie e inattese sorprese.

The mad rabit - E’ un travolgente prestigiatore austriaco, già campione del mondo, si è esibito in tutto il mondo, dal Crazy Horse di Parigi ai più grandi show di Las Vegas, è considerato il numero visivo più comico al mondo. Un improbabile mago e i suoi continui tentativi di stupire il pubblico, un’esilarante ed incontrollabile follia comica.

"Questi i costi dei biglietti: 30 € platea 1° settore, 20 € platea 2° settore, 15 € galleria. Si potranno acquistare presso la biglietteria all’ingresso di Porta Teatro dal 28 al 31 ottobre dalle 17 alle 19 e l’1 e 2 novembre nelle fasce orarie 11 - 15 e 17 - 21. Per informazione tel 0184 595273" - ricordano dalla casa da gioco.





Il calendario Vip del Casinò di Sanremo presenta da novembre 2019 a gennaio 2020 una “galleria” di personaggi e spettacoli di grande livello e di forte penetrazione mediatica, scelti per piacere al pubblico più variegato. Sei appuntamenti con altrettanti personaggi, orchestre, ballerini ed intrattenitori in grado singolarmente di essere l’evento top delle migliori rassegne. Spettacoli eccellenti che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti.