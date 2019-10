Sanremo: martedì prossimo al Casinò Guido Novaro presenterà il suo libro ‘Liscio come l’olio’

Martedì prossimo, nel corso della stagione autunnale dei ‘Martedì Letterari’, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo Guido Novaro presenterà il suo libro ‘Liscio come l’olio’ (1000eunanotte Editore).

Parteciperanno lo scrittore Marino Magliani e l’editore Roberto Casalini con il coordinamento di Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro.

Verranno ripercorse alcune delle pagine più intense della storia di una illustre famiglia imperiese, del loro amore per la cultura e per l’olio, inteso non solo come ricchezza imprenditoriale ma come tutela del territorio, delle tipicità e delle tradizioni che hanno reso grande il territorio.