Sanremo: la notte più esclusiva di Halloween questa sera al Victory Morgana Bay all'insegna di 'Joker'

Questa sera al Victory Morgana Bay grande serata di Halloween con ‘Joker is back’, una magica esperienza nel mondo del pagliaccio più famoso.

Il via alle 20 con un accattivante ‘dinner show’, per gustare le prelibatezze e godendo di uno show unico all’insegna della spettacolarità. La festa proseguirà con il party più esclusivo della riviera: un allestimento esagerato, studiato per immergersi nel mondo del ‘Joker’.

Andreino Voice e Stefano Riva faranno ballare tutti senza sosta, rendendo la serata elettrizzante. L’animazione aerea, con ben 12 figuranti, la scenografia ed il ‘visual’ catapulterà i clienti in una realtà parallela dove il mondo di Joker sarà racchiuso solo per una notte.

Per informazioni e prenotazioni: +393355229385, +393355231471, 0184591620. www.victorymorganabay.it.