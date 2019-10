Sanremo: 'Dolcetto o scherzetto?', nel centro della città tutti 'attrezzati' per i bambini ed Halloween (Foto)

‘Dolcetto o scherzetto?’ E’ la frase tipica che oggi risuona un po’ ovunque per la festa di Halloween, una festa importata dagli Stati Uniti e che sta prendendo sempre più piede.

I più piccoli, armati di contenitori a forma di zucca, hanno girato per i vari bar ed esercizi della zona tra piazza Colombo e via Matteotti chiedendo qualche dolcetto per trascorrere il pomeriggio.

I molti locali della zona erano ‘attrezzati’ e, con baristi ed esercenti in tema ‘Halloween’ hanno elargito caramelle e cioccolatini a tutti.

(Foto di Tonino Bonomo)