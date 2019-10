Imperia: anche quest'anno ad 'Olioliva' dell'8, 9 e 10 novembre ci sarà Conferesercenti ed i suoi chef

Confersercenti partecipa anche quest'anno ad ‘OliOliva’ che si terrà l’8, 9 e 10 novembre ad Imperia , presentando le prelibatezze del nostro territorio.

Gli chef di diversi ristoranti della città, aderenti alla rete Confesercenti, hanno preparato un piatto ‘particolare’ con prodotti tipici del nostro territorio, offrendo ai visitatori dell'evento una specialità della Dieta Mediterranea. Un tour importante che garantirà ai visitatori di poter scegliere nei diversi locali, le seguenti specialità:

• Altamarea – Banchina Medaglie d'Oro n.20 -0183666310- Tagliolini al Patè di Olive con Branzino, Pomodorini e Pinoli.

• Bacicadda 1895 – La Cucina Ligure – Calata G.B.Cuneo n. 61 – 0183881500- Stocafisso alla Ligure

• Bistrot del Tempo Perduto – Via Croce di Malta n. 57 – 3899024014. Zuppa di fagioli di Conio

• Osteria dai Pippi- Via dei Pellegrini n. 9 – 0183652122- La Stroscia

• Osteria dalla Padella alla Brace – Via Ospedale n. 31- 0183294159 – Stoccafisso all'Onegliese

• Osteria Porca Vacca – Calata G.B.Cuneo n. 39 – 0183754545- Zemin con Fagioli di Conio

• Ristorante al Gambero – Via Scarincio n. 16 – 0183667413- Brandacujun di Stoccafisso

• Ristorante Chez Braccioforte – Calata G. B. Cuneo n. 33 – 0183294752 – Orata di Cattura ai Sentori del Mar Ligure.

“Siamo particolarmente orgogliosi - conclude Ino Bonello - presidente provinciale di Confesercenti- della nostra ristorazione locale, un vero gioiello del Made in Italy. Grazie ad una passione ed un impegno costante dei nostri operatori, instancabili nel coniugare ogni giorno la tradizione ligure dei prodotti della nostra terra con l'innovazione dei piatti, riusciamo ad offrire un livello qualitativo sempre più elevato. Per questo è importante che Confesercenti sia presente ad OliOliva con le proprie eccellenze eno-gastronomiche”.